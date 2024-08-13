سوريا تحت الهزات من جديد: 14 هزة تضرب حماة وتركيا بأقل من 24 ساعة 

سجلت محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل في سوريا 14 هزة أرضية بين يومي الاثنين 12 آب وصباح الثلاثاء 13 آب. أبرزها كانت هزة بقوة 5.3 ريختر شرق مدينة حماة عند الساعة 23:55. كما رُصدت هزة في وسط تركيا بقوة 3.3 ريختر صباح أمس.

وبحسب ما نشره المركز الوطني للزلازل في سورية ، فقد تم تسجيل 13 هزة شرق مدينة حماة. و هزة أرضية في وسط تركيا بقدر بلغ 3.3 ريختر.

ورغم تطابق معظم التقارير، ظهر اختلاف في تحليل هزة الساعة 00:02؛ حيث حددها المركز الوطني للزلازل بقوة 3.9 ريختر شرق حماة، بينما صنفتها المواقع العالمية بقوة 4 ريختر جنوب غرب حماة على بعد 33 كم.

وأوضح المركز أن الهزة الرئيسية نتجت عن تراكم الطاقة على مدار الفترة الماضية ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت، وتبعها سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف.

وكانت قد نوهت سابقاً إلى تغير ملحوظ في النشاط الزلزالي بين طرطوس وحماة، مما رفع احتمال وقوع هزات بقوة 3 إلى 5 ريختر بنسبة 30%.