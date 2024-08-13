وزير التربية يوجّه كتاباً لهيئة الرقابة والتفتيش يرجو فيه إنهاء تكليف مدير الرقابة الداخلية في وزارته

وجّه وزير التربية الدكتور “محمد عامر المارديني” كتاباً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يرجو فيه اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء تكليف مدير الرقابة الداخلية في وزارة التربية “فريد عبد الرحيم”.

ووفق الكتاب فإن الأسباب “لعدم تعاطي عبد الرحيم بإيجابية مع قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن إعادة هيكلة الوزارة وفق قانون الإصلاح الإداري، والمتضمن اعتبار مديرية الرقابة الداخلية دائرة في مديرية الاتصال والدعم التنفيذي، ويقوم بالتوقيع بصفة مدير الرقابة الداخلية”

وذكر “المارديني” في نص الكتاب، أن “السيد عبدالرحيم يقوم بزيارة الموقوفين في شبكة الغش الامتحاني في تربية دمشق بسجن عدرا دون علم الوزير، وهذا يوحي بوجود علاقة مشبوهة بينه وبين الموقوفين”.

وختم “المارديني” كتابه للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالإشارة إلى “وجود عدد من العقوبات الموجهة من الهيئة لعبد الرحيم بسبب تعاطيه مع قرارات الهيئة بشكلٍ غير مهني”.

يُذكر أن مديريات التربية بالمحافظات أصدرت الاثنين نتائج المستفيدين من الاعتراضات على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2024، لتحقق بموجبها طالبة تابعة لمديرية تربية حلب العلامة التامة، بعد أن سبق وحققت طالبة في مديرية تربية اللاذقية العلامة التامة في شهادة الثانوية العامة بموجب الاعتراضات، ما دفع كُثر للتساؤل حول حجم الأخطاء التي طالت العملية الامتحانية هذا العام.