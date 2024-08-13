وزارة المالية تعلن نتائج مزاد الأوراق المالية الرابع..مسؤول: تداول سندات الخزينة لا يزال ضعيفًا

أعلنت وزارة المالية السورية عن نتائج المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية للاكتتاب على سندات الخزينة، حيث تم قبول تسعة عروض بمعدل عائد مرجح قدره 9.89% من القيمة الاسمية للسند. وفقًا لبيان الوزارة الذي إطلع عليه موقع ،بزنس2بزنس، سيتم توزيع العائد على حملة السندات بشكل نصف سنوي في حينه.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد أن التداول على السندات يعود إلى رغبة مدى مالكي السندات في بيعها أو الاحتفاظ بها،مشيراً إلى أنه تم إدراج ستة إصدارات من سندات الخزينة خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لأسعد تكون السندات الحكومية عادة مملوكة من مؤسسات مالية (مصارف عامة وخاصة) ومن النادر أن تقوم تلك المؤسسات بتسييل هذه السندات، لذلك نجد التداول ضعيفاً عليها.

يذكر أن الأوراق المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في السوق وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة.

الوطن