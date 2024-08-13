وفاة امرأة مسنة وإصابة 25 آخرين بجروح جراء الهزة الأرضية في منطقة سلمية بريف حماة

توفيت امرأة مسنة متأثرة بحالة الهلع الشديد من الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي ليل أمس، كما أصيب نحو 25 شخصاً بجروح طفيفة وحالات هلع، بسبب خروجهم من منازلهم بسرعة عند حدوث الهزة.

وذكر مدير منطقة السلمية العميد خالد العمارين أن امرأة مسنة توفيت في قرية الربا بريف السلمية الشمالي، جراء حالة الهلع الشديد من الهزة التي تسببت كذلك في تحطم زجاج نوافذ وتصدع بعض الأبنية ووقوع أضرار فيها.

بدوره، قال مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم إنه تم إسعاف 25 شخصاً إلى المستشفى أصيبوا بجروح وكدمات، نتيجة تدافعهم بسرعة وسقوطهم على الأرض خلال خروجهم من منازلهم عند حدوث الهزة، إضافة إلى وجود عدد من المصابين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء ذلك، مشيراً إلى أنه تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

من جهتها، بينت رئيسة مجلس مدينة سلمية المهندسة سهاد زيدان أن الهزة الأرضية أدت إلى وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين كانت عبارة عن كسور ورضوض وجروح وحالات هلع، كما ألحقت أضرارا في عدد من المنازل تمثلت في تساقط بعض الإكساء الحجري في الأبنية وانهيار وتشقق الجدران والتصوينات وتكسر زجاج النوافذ والأبواب.

ولفتت زيدان إلى أن مجلس مدينة سلمية تواجد على الأرض مباشرة عقب وقوع الهزة للكشف على المواقع والأحياء المتضررة بالتنسيق مع كل الجهات في المحافظة، ومنها مديرية الصحة والمؤسسة العامة للمياه وشركة الكهرباء والاستجابة لنداءات المواطنين طيلة الليل.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة في الساعة الـ 11:56 قبل منتصف ليل أمس تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف.