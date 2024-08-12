يصل سعر بعضها إلى 400 ألف ليرة.. أسعار الحقائب الجديدة.. وأهالٍ يلجؤون لشراء المستعمل

سعر الحقيبة المدرسية يبدأ من 150 ألف وصولاً لـ 400 ألف بحسب حجمها، فمثلاً الحقائب التي بميزات مثل “يو إس بي” يتجاوز سعرها الـ 300 ألف ل.س كما أنها تحتوي على وصلة بداخلها موصولة بـ “باور بانك” ويمدد لها كبل إلى الخارج لشحن الموبايل أو اللابتوب أو التاب، وهناك حقائب بداخلها مقلمة ومطرة وعلبة هندسة يتجاوز سعرها الـ 250 ألف ليرة.

وبحسب أبو محمد (أحد التجار في منطقة الحلبوني) فإن الإقبال ما يزال في بداياته، مضيفاً: “الحركة تزيد بآخر 10 أيام من هذا الشهر حيث تنشط حركة البيع، والأسعار متباينة وترضي جميع الأذواق فمثلاً هناك حقائب بـ 40 ألف وهي لطفل الروضة تليها 75 للصف الأول إلى الثالث ومن 100 ألف إلى 125 لطلاب الرابع والخامس والسادس وأحجامها مناسبة، ومن 220 إلى 350 مخصصة للمرحلة الإعدادية والثانوية”

وانتشر على صفحات الفيسبوك مؤخراً “جروبات أو صفحات” لبيع المستعمل من بينها الحقائب المستعملة لعلامات تجارية شهيرة أو “ماركات”، وذلك تماشياً مع الوضع الاقتصادي للبعض الذين لا تسمح لهم ظروفهم بشراء الجديدة منها بسبب ارتفاع ثمنها

اثر برس