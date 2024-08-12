القبض على لص السيارات في قدسيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص على دراجة نارية وهو يكسر زجاج سيارة في حي الميدان بدمشق ويسرق محتوياتها قبل أن يفر على متن دراجته.

بعد متابعة دقيقة وزيادة الدوريات في دمشق وريفها، تمكنت مديرية منطقة قدسيا، وتحديداً مركز شرطة ضاحية قدسيا، من تحديد هوية السارق ويدعى (يامن. ا) من سكان حي التضامن.

تم نصب كمين له من قبل عناصر مركز الشرطة، وتم إلقاء القبض عليه في ضاحية قدسيا، إضافة إلى حجز الدراجة النارية التي كان يستخدمها.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المشتبه به بارتكاب جريمة كسر زجاج السيارة وسرقتها كما ظهر في الفيديو.

كما أقر بأنه قام بعدة سرقات مشابهة في دمشق وريفها.

تبين من خلال التحقق من سجله الجنائي أنه من أصحاب السوابق في السرقات، والسطو، وتعاطي وترويج المخدرات. التحقيقات معه لا تزال جارية، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص وفقاً للإجراءات القانونية.



وزارة الداخلية