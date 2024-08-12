أزمة بين الأردن وإسرائيل بسبب الكوليرا

أثار قرار “إسرائيل” بوقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن بسبب اكتشاف بكتيريا الكوليرا في مياه نهر اليرموك جدلاً واسعاً، حيث أبدت الحكومة الأردنية استياءها ونفت صحة هذه الادعاءات، مؤكدة سلامة مياهها ومنتجاتها الزراعية.

وفي تصريح رسمي، أكد مهند المبيضين، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن مياه نهر اليرموك خالية تماماً من التلوث، مشيراً إلى أن الفحوصات المخبرية الدورية التي تُجرى وفق جدول زمني محدد، أثبتت عدم وجود أي ملوثات في المياه، بما في ذلك بكتيريا الكوليرا.

وأوضح المبيضين أن لجاناً مختصة من وزارات المياه والري، والزراعة، والصحة في الأردن أجرت دراسات دقيقة وتأكدت من أن مياه نهر اليرموك ومياه قناة الملك عبد الله مطابقة للمواصفات الأردنية ومعايير السلامة الصحية.

كما أشار إلى أن وزارة الزراعة الأردنية قامت بإجراء سلسلة من الفحوصات على المياه المستخدمة في الري، بالإضافة إلى عينات من التربة والأشجار المثمرة، ولم تُظهر النتائج أي وجود لبكتيريا الكوليرا.

وشدد المبيضين على أن مراقبة مصادر المياه في الأردن تخضع لإجراءات صارمة، وأن المياه والمزروعات الأردنية تفي بالمعايير العالمية الصحية والبيئية والغذائية.

ورداً على قرار “إسرائيل”، أكد المبيضين أن الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها وضمان سمعة منتجاتها الزراعية، مشيراً إلى أن عمليات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية تتم عبر القطاع الخاص.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية وقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن مؤقتاً حتى الانتهاء من فحص المحاصيل الزراعية والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في ريها، وذلك على خلفية اكتشاف بكتيريا الكوليرا في مصب نهر اليرموك.

البوابة