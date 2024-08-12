الولايات المتحدة تتهم مدير سجن سوري سابقا بالاحتيال للحصول على الجنسية الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة توجيه اتهامات جنائية إلى سمير عثمان الشيخ، مدير سابق لسجن سوري، بتهمة الكذب بشأن ماضيه في محاولة للحصول على الجنسية الأميركية.

وتم الكشف عن لائحة اتهام في محكمة اتحادية بلوس أنجليس تشير إلى أن الشيخ، البالغ من العمر 72 عاماً، أشرف على إساءة معاملة السجناء أثناء توليه منصب مدير سجن عدرا بين عامي 2005 و2010.

وكان الشيخ يقيم في ساوث كارولينا عندما تم القبض عليه في يوليو الماضي بعد شراء تذكرة ذهاب فقط إلى بيروت.

تفيد وثائق المحكمة بأن الشيخ كان يحتجز معارضين سياسيين وآخرين في سجن عدرا، الذي كان يقع في ضواحي دمشق، خلال فترة ما قبل الحرب الأهلية السورية.

وقد شغل أيضاً منصب محافظ دير الزور لاحقاً.

تتهم لائحة الاتهام الشيخ بإخفاء دوره في إدارة السجن عند تقدمه للحصول على تأشيرة أميركية في عام 2020 وعند طلبه الجنسية في عام 2023، مما أتاح له الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة في عام 2020.

يواجه الشيخ تهماً بمحاولة الاحتيال في التجنس والحصول على إقامة دائمة من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة.

من المتوقع أن يمثل الشيخ أمام المحكمة مرة أخرى في 16 أغسطس، ولم يقدم بعد إقراراً بالذنب.



وكالات