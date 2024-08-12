نحو 125 ألف طلب فيزا إلكترونية.. و أكثر من 4.4 مليون معاملة عبر بوابة أنجز في سوريا

كشف مصدر مطلع في الشركة السورية للاتصالات إلى تقدم 124,769 شخص بطلبات للحصول على الفيزا الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. إضافة إلى ذلك، تم إنجاز 152,491 معاملة إلكترونية عبر بوابة المكتب القنصلي الإلكتروني، في حين سجلت بوابة " أنجز" الداخلية ضمن تطبيق خدمة المواطن الإلكتروني رقماً بإتمام 4,478,811 معاملة.

في حين أشار المصدر إلى أن الشركة قد نفذت كبل ضوئي جديد بسعة 96 ليف لربط دير الزور بتدمر، ما سيحسن الربط باتجاه المنطقة الشرقية ويزيد سعات الربط اللازمة للمشغلين بالإضافة إلى الربط الدولي باتجاه الحدود الدولية.

وكشف المصدر عن تحضيرات لتوريد الدفعة الثالثة من البوابات والبالغ عددها 165 ألف بوابة في نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى توريد 100 ألف بوابة من المنحة الصينية وتركيبها في عدد من المراكز الهاتفية المتضررة في «ريف دمشق، حلب، حماة، دير الزور»، لافتاً إلى أن بداية العام قد شهدت توريد 124 ألف بوابة ووضعها بالخدمة وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

كما أعادت الشركة عدة مراكز هاتفية للخدمة في محافظة حماة (عقرب – الجنان – الحمراء)، بالإضافة إلى الاستمرار في التوسع والقيام بمشاريع مدنية لإدخال تقنية FTTX في كافة المحافظات السورية، كما تم الانتهاء من توسيع البوابة الدولية مع كافة المقاطع على شبكة PDN لتصبح 800G وزيادتها إلى 1.6 تيرا في نهاية العام الحالي.

وكان وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني قد أشار سابقاً إلى أهمية الفيزا الالكترونية كوسيلة لكسر الحصار على سوريا، إذ بإمكان أي شخص تقديم طلب الحصول على فيزا من أي مكان في العالم دون الحاجة لمراجعة القنصليات.