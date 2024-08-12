بعد تحلية مياه البحر.. الري بالليزر يدخل خط الزراعة في حلب والغاب

كشف مدير التنمية المستدامة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور منهل الزعبي أنه بعد تنفيذ مشروع الري بوساطة الليزر في محافظة حلب، سيجري تنفيذه الأسبوع القادم، في منطقة سهل الغاب كإحدى الطرق العالمية المتبعة في ترشيد استخدام المياه.

حديث الزعبي لصحيفة البعث جاء تعقيباً على قضية اتخاذ تدابير تحد من التأثير المناخي على الزراعات، معتبراً ذلك قضية عاجلة بما تقتضيه من تحسين في الكفاءة ، والتركيز على إيجاد زراعة محاصيل تتلاءم مع المناخ المتغير والتي لا تستهلك المزيد من المياه.

وفي تأييد لهذه الفكرة قال مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن التغير المناخي المتسارع سيؤثر كثيراً على الإنتاج الزراعي الغذائي، وبالتالي الأمن الغذائي ، ولذلك لابد من اتخاذ عدة تدابير كما تتخذ كل دول العالم حفاظاً على أمنها الغذائي والمائي وواقعها البيئي، مشيراً إلى أهمية عقلنة استخدام المياه وزيادة حصاد مياه الشتاء، فعند موسم الجفاف يصبح لكل قطرة مياه ثمنها ، فالتركيز اليوم على زراعة محاصيل من أصناف القمح المتحمل للعطش والجفاف وشدة الحرارة ، أي موجات الجفاف، وهذه أهم الخطوات الواجب اتباعها للحد من تأثير المناخ وقساوته.

يشار إلى أن تقنية الري عبر الليزر تستهدف تسوية الأرض عبر أجهزة ليزر حساسة بحيث يصبح الحقل على استقامة واحدة مما يسهل من انسيابية المياه فيه وعدم ضياع أي كمية منها.



وكان مجلس الوزراء قد تطرق خلال اجتماعه الفائت إلى مشروع تحلية مياه البحر جرها إلى المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة فيها.