أكثر من 12 ألف وظيفة حكومية شاغرة في الكويت

تجاوز إجمالي الوظائف الحكومية الشاغرة في الكويت الـ 12 ألف وظيفة، ووفقاً لكا كشفته الوثائق الرسمية فقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود في 31 جهة حكومية كويتية يبلغ 12.78 ألف وظيفة.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية أن نسبة الوظائف المشغولة وصلت إلى نحو 84.35% من إجمالي الوظائف المعتمدة بما يعادل 68.94 ألف وظيفة مشغولة بنهاية العام المالي الماضي 2023/2024 بتكلفة سنوية تصل إلى 569.6 مليون دينار، بينما يبلغ إجمالي الوظائف المعتمدة على بند العقود في الجهات الحكومية الـ 31 نحو 81.73 ألف وظيفة بينما تبلغ تكلفة تلك الوظائف سنويا 570.97 مليون دينار.

وحسب موقع العربية نت فقد استحوذت وزارات التربية والصحة على 11.91 ألف وظيفة بنسبة تشكل 93% من إجمالي الدرجات الشاغرة على بند العقود، فيما استحوذت وزارة التربية وحدها على 86.8% من تلك الوظائف بما عدده 11.1 ألف وظيفة، تليها وزارة الصحة بـ 810 درجات وظيفية، وتأتي بعد ذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ 426 وظيفة.

ثم جاء ترتيب الوزارات والإدارات كالتالي : وزارة العدل بـ 170 وظيفة، ووزارة التعليم العالي بـ64 وظيفة، والإدارة العامة للطيران المدني بـ 38 وظيفة، وجهتان بـ 15 و14 وظيفة على التوالي والفتوى والتشريع بـ7 وظائف والإدارة العامة للجمارك بـ7 وظائف، و2 في الإدارة المركزية للإحصاء، و3 في جهاز المراقبين الماليين، و2 في وحدة التحريات المالية.

يذكر أن الجهات العامة والحكومية في الكويت تصل إلى 46 جهة ووزارة وإدارة، وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية ما هو الحد الأدنى للأجور الذي يكون بقيمة 320 دينار كويتي وفقاً لما ذكرته عدة مواقع كويتية سابقاً.