واشنطن بصدد إرسال وحدة فوج مدفعية ميداني من الحرس الوطني إلى سوريا والعراق

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال فوج مدفعية ميداني إلى سوريا والعراق، يتألف من 230 جندياً من الحرس الوطني التابع لفوج المدفعية الميدانية 218.

الهدف من هذا الانتشار هو تقديم دعم مدفعي للقوات الأمريكية وشركائها في التحالف الدولي.

وبحسب موقع KGW الأمريكي، ستستمر مهمة فوج المدفعية الميدانية 218 في سوريا والعراق لمدة عام. وقبل الانتقال إلى هناك، سيخضع الجنود لتدريب مكثف في قاعدة فورت سيل بأوكلاهوما، حيث سيتعلمون مهارات في الدفاع ضد الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار.

ويأتي هذا الانتشار العسكري في ظل تصاعد التوترات بين إيران وحلفائها وإسرائيل في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول في “البيت الأبيض” أن نشر القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط هو إجراء دفاعي يهدف إلى خفض التوترات وتجنب نشوب صراع إقليمي.

وكالات