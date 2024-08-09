اعتراف ابنة القيادي مرهج الجرماني بالإشتراك مع والدتها في قتله

أفادت مصادر اعلامية محلية في السويداء أن ابنة القيادي مرهج الجرماني، الذي قُتل في 17 تموز الماضي، اعترفت بوقوفها وراء مقتل والدها بالتعاون مع والدتها.

ونقلت المصادر عن مصدر خاص قوله إن ابنة الجرماني، دلع، وبعد تحقيقات فصيل “لواء الجبل”، اعترفت بالجريمة أمام العائلة، بحضور قاضي التحقيق، مشيراً إلى أن المسدس الذي استخدم في الجريمة تم رميه بسد جوالين في منطقة ظهر الجبل.

وأضاف المصدر أن فريقاً من الدفاع المدني ذهب إلى سد جوالين، واستطاع الغواصون إيجاد المسدس الذي استخدم في الجريمة.

ووفق للمصدر، فإن “الفتاة كانت تتعرض لابتزاز من أشخاص وجهات أخرى، ما أدى لقيامها بفعل الجريمة”، مشيراً إلى أن “هناك معلومات يمكن أن ترد لاحقاً عن دوافع الجريمة ومن يقف خلف الفاعلين”.

والإثنين الماضي، لقيت زوجة مرهج الجرماني، كاميليا أبو فخر، مصرعها من جراء تعرضها لإطلاق نار أمام منزلها على يد شقيق زوجها، لاتهامها بالتآمر مع أشخاص آخرين بقتل شقيقه.

وذكرت مصادر محلية أن شقيق مرهج الجرماني اتهم زوجة أخيه بالتواطؤ في عملية اغتياله، ووجه إليها عدة تهديدات، في وقت سابق، لافتاً إلى أنها كانت قد أبلغت بعض رفاق زوجها، أنها تتلقى تهديدات من شقيقه.

وأوضحت المصادر أنه “ليس من الواضح إن كان قاتل زوجة الجرماني يستند إلى أي أدلة في اتهامه”، مشيرة إلى أن “الحديث عنها كان يدور ضمن دوائر ضيقة خلال الفترة الماضية، ومقتلها يعقد تفاصيل اغتيال الجرماني، ويخفي إمكانية الوصول للحقيقة”.

يشار إلى أن القيادي في فصيل “لواء الجبل”، مرهج الجرماني، قتل في 17 تموز الفائت، من جراء إصابته برصاصة واحدة من مسافة قريبة داخل منزله.