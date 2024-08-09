إصابة أربعة جنود سوريين بغارة إسـ. .ـرا. ئيلية على مطار الشعيرات في حمص

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عدواناً جوياً على سوريا من جهة شمالي لبنان، استهدف عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى، بحسب ما أكده مصدر عسكري.

وأضاف المصدر أنّ العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

يُذكَر أنّ عسكرياً سورياً استُشهد من جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع العسكرية في محيط العاصمة السورية دمشق، في الـ14 من تموز/يوليو الماضي.

وفي التاسع من الشهر نفسه، شنّ الاحتلال عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس الساحلية.

كما استهدف“قصفاً صاروخياً موقعاً للفرقة 11 في الجيش السوري، في محيط مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي، مما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين ووقوع خسائر مادية”.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية والتي تصدت للغارة الإسرائيلية سقط في شمالي لبنان.

وأوضحت صحيفة “النهار” أن صاروخاً لم ينفجر سقط في بلدة مرياطة بقضاء زغرتا شمالي لبنان، بالتزامن مع الغارة الإسرائيلية على محيط مطار الشعيرات بريف حمص.