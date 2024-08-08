الشروط الجديدة لسفر السوريين إلى الإمارات

أصدرت الإمارات العربية المتحدة تعليمات جديدة للمسافرين السوريين الراغبين في السفر إليها بتأشيرة سياحية أو زيارة. ووفقًا لمعلومات من مكاتب سياحية في سوريا، يتعين على المسافرين تقديم تذكرة عودة إلى بلادهم خلال فترة التأشيرة، وحجز فندقي مؤكد أو مكان إقامة مثبت مع رقم هاتف.

وتقول المصادر أن مكاتب السياحة إنه تم إلزام المسافرين بحمل مبلغ أقله 500 دولار أو بطاقة ائتمان باسم المسافر.

وطلبت الإمارات الالتزام بالتعليمات الجديدة ليتم السفر إليها.

تُعدّ الإمارات وجهة مرغوبة للسوريين لأسباب عدة، تشمل فرص العمل المتاحة والأمان والاستقرار بالإضافة إلى مستوى المعيشة المرتفع مع جودة التعليم والرعاية الصحية والتنوع الثقافي.

وتُقدر أعداد السوريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 بنحو 240 ألف نسمة، وذلك وفق آخر الإحصائيات المتاحة.ويشكل هذا العدد ما يقارب 2.5% من إجمالي سكان الدولة.

وتتوزع الجالية السورية في الإمارات بشكل رئيسي على إمارات #دبي و أبوظبي و الشارقة. وتُعدّ دبي موطن أكبر عدد من السوريين، إذ يُقدر عددهم بنحو 150 ألف نسمة.

ويُتوقع أن يستمر عدد السوريين في الإمارات في النمو خلال السنوات القادمة. وتعمل الحكومة الإماراتية لتسهيل حصول السوريين على تأشيرات العمل والإقامة، ودعم اندماجهم في المجتمع.

الأثنين الماضي، تم تأجيل رحلة طيران من سوريا إلى الإمارات. وقال مدير الطيران المدني باسم منصور وقتها إن مطار دمشق الدولي يعمل كالمعتاد وعلى مدار الساعة ولا يوجد أي تعديل على موعد الرحلات ، باستثناء موعد رحلة دمشق دبي دمشق للخطوط الجوية السورية والتي أُلغيت لأسباب تشغيلية فقط.

وأكد “منصور” أن الرحلات مستمرة وبشكل يومي من المطارات السورية إلى الإمارات، بحسب الجداول التي تقدمها شركتا السورية للطيران وأجنحة الشام.