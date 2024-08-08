نصف مليون ليرة تكلفة 10 كيلو مكدوس

أعلن أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة أن تكلفة إعداد 10 كيلوغرام من المكدوس وصلت إلى 500 ألف ليرة، مقسمة بين 300 ألف ليرة للزيت البلدي و50 ألف ليرة للفليفلة الحمراء، إلى جانب تكاليف الباذنجان والجوز. يأتي ذلك في ظل استمرار الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الأساسية، مما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية.

وذكر حبزة أن معظم الأهالي في دمشق استغنوا عن المونة نتيجة ارتفاع الكلفة، واستبدلوها بكمية قليلة تكفي لمدة أسابيع، مشيراً إلى أن المستهلكين أصبحوا يقبلون على الباذنجان الحمصي أو الحموي لأن استواءه أسرع، وبذلك يحتاج لكمية غاز أقل.

وبين حبزة أن الناس تستبدل في كثير من الحالات الزيت البلدي بـالزيت النباتي، إلى جانب أن زيت النخيل ما زال منتشراً في الأسواق، وسبب الإقبال عليه هو أن سعره أقل ومدة تطايره أطول.

وفيما يخص أسعار الخضار والفواكه في الأسواق أكد حبزة استمرار ارتفاعها على الرغم من استقرار سعر الصرف، حيث سجل سعر كيلو البندورة، وهي ما تزال في موسمها، 8000 ليرة.



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