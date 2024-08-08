سوريا تستعد لمشاهدة هطل شهبي مذهل بالعين المجردة 

تترقب سوريا حدثًا فلكيًا رائعًا يومي 12 و13 أغسطس، حيث ستشهد سماء البلاد هطلًا شهبيًا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بمعدل يصل إلى 100 شهاب في الساعة الواحدة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية، عبد العزيز سنوبر، أن الشهب ستكون مرئية بوضوح بعد منتصف الليل في جميع أنحاء السماء، مما يعد فرصة مميزة لمحبي الفلك لمتابعة هذا الحدث المذهل.

وكشف سنوبر عن رصد بقع شمسية جديدة على الشمس، ما ينبئ بإمكانية حدوث توهجات شمسية جديدة لكن من غير الممكن معرفة توقيتها، بالتزامن مع قرب موعد ظاهرة هطل شهبي ستشهدها سوريا بعد أيام قليلة.

وتابع سنوبر : كون دورة الشمس حول نفسها تستغرق 25 يوماً فقط وتبعا لذلك من غير الممكن تحديد إذا ما كانت هذه التوهجات ستقابل الأرض أم لا في حال حدوثها.

وأشار سنوبر إلى أن التوهجات الشمسية تؤثر على الأرض فقط إذا حصلت في الطرف المقابل لها، وبذلك فإن كل ما يروج له من تأثيرات لا يزال مبكراً الحديث عنها.

وحول أهم الأحداث الفلكية التي ستشهدها سوريا خلال الفترة المقبلة، قال سنوبر إن سوريا على موعد مع هطل شهبي سيرى بالعين المجردة وسيكون بمعدل 100 شهاب بالساعة الواحدة يومي 12 و13 آب الجاري، مشيراً إلى أن الشهب سترى بعد منتصف الليل، في كل السماء ولكن الجهة الأغزر ستكون جهة الشمال الشرقي.

مبيناً أن أضواء المدينة والتلوث قد يخففا من نسبة المشاهدة، وبذلك من يريد مشاهدة الهطل الشهبي بشكل واضح يجب أن يكون بعيداً الأضواء والمدن الملوثة.

ولفت سنوبر إلى وجود اقتران سيمكن رؤيته بالعين المجرد بين كوكبي المشتري و المريخ أيام 14 و15 و16 الشهر الحالي بوضوح، بعد الساعة الـ 1 ليلاً ويكون أكثر وضوحاً عند الساعة 4 فجراً باتجاه الأفق الشرقي.

يشار إلى أن سيرغي بوغاتشيوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، كان قد أعلن عن رصد توهجين شديدين على الشمس من فئة Х، بعد سلسلة توهجات متوسطة الشدة.

