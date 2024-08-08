سبب الملاحقة القضائية بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري

جاء طلب وزارة العدل لملاحقة عضو مجلس الشعب راسم المصري بناءً على كتاب صادر عن مجلس مدينة اللاذقية، يتهم فيه المصري بارتكاب مخالفات على العقار رقم 2796 في منطقة دمسرخو.

وجاء في تفاصيل الكتاب:

بناءً على المخالفة المرتكبة من قبل راسم المصري، مالك العقار رقم 2769 في منطقة دمسرخو، والتي تتضمن تنفيذ بناء خلافاً للترخيص الممنوح، وإنشاء ثلاث طوابق إضافية دون إشراف هندسي وبدون إذن صب وبدون عقد مقاولة، واستمراره بالعمل رغم تشميع العقار.

واستناداً إلى المادة 42 من القانون رقم 107 لعام 2011 ومحضري اللجنة الفنية المتعلقين بالعقار رقم 2769 دمسرخو، يطلب مجلس المدينة اتخاذ الإجراءات التالية:

وضع إشارة منع تصرف على العقار رقم 2769 دمسرخو بكامل مقاسمه “من 1 إلى 16” للمالك راسم المصري (رقم الرخصة 13 بتاريخ 13/4/2023)، وذلك ضماناً لحق الوحدة الإدارية وحماية لحقوق المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، والقانون رقم 5 لعام 2020.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد رفع الحصانة جزئياً والسماح بملاحقته، سيبدأ القضاء السوري التحقيق مع المتهم في ما جاء في تقرير مجلس بلدية اللاذقية، ليتم تبيان الحقيقة كاملة وإصدار حكم بإدانة أو تبرئة المذكور وفقاً لنتائج التحقيقات.

الوطن