العشائر العربية تشن تسيطر على عدة بلدات وتأسر عناصر من قسد

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح يوم أمس الأربعاء بين قوات العشائر العربية وميليشيا “قسد” المدعومة من القوات الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات العشائر تمكنت من تحرير عدة قرى وأسر 10 عناصر من ميليشيا “قسد”.

وأوضحت المصادر أن قوات العشائر العربية شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات “قسد” في ريف دير الزور الشرقي، وسيطرت على بلدات منها أبو حمام وغرانيج والطيانة.

كما ذكرت المصادر أن قوات العشائر استولت على معدات عسكرية أمريكية من ميليشيات “قسد”، التي استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة، وأدى القصف بقذائف الهاون إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

وأكد مصدر ميداني من قوات العشائر العربية في ريف دير الزور الشرقي أنهم أسروا أكثر من 10 مسلحين من “قسد” خلال السيطرة على البلدات.

وأضاف المصدر أن قوات العشائر أرسلت رتلاً عسكرياً نحو ريف دير الزور الشمالي وسيطرت على حواجز ونقاط عسكرية تابعة لـ”قسد”، بما في ذلك بلدة البصيرة، التي تُعتبر معقلاً هاماً للميليشيات.

وفي الوقت ذاته، استنفرت القوات الأمريكية في قواعدها غير الشرعية في “حقل العمر” النفطي و”كونيكو” للغاز.

وفتحت مروحيات الجيش الأمريكي نيران رشاشاتها باتجاه قوات العشائر بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

وفي مدينة الحسكة أغلقت ميليشيا “قسد” جميع المداخل المؤدية إلى المربع الأمني في وسط المدينة، الذي يقع تحت سيطرة الدولة السورية، على خلفية الأحداث الجارية في دير الزور.

هذا واستهدفت المروحيات الأمريكية مجموعة من قوات العشائر مستخدمة الرشاشات، بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

يأتي هذا في إطار دعم القوات الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

واستقدمت القوات الأمريكية تعزيزات إلى قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، بالتزامن مع هجوم شنته العشائر العربية على “قسد”.

كما أكدت مصادر استنفار قوات التحالف الموجودة في حقل العمر بسبب قربها من مواقع الهجمات.

الوطن