روسيا تعود إلى قاعدة الإذاعة في عين العرب

نشرت روسيا قواتها مرة أخرى في قاعدة “الإذاعة” الواقعة غرب مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من إخلائها.

انتهت القوات الروسية من تجهيز القاعدة وانتشرت فيها بالتعاون مع قوات الجيش السوري ، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القاعدة هي نفسها التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الانتشار فيها مؤخراً، حيث أشار المصدر إلى البيان الروسي دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الروسية قد انسحبت من قاعدة “الإذاعة” في عين العرب في 2 نوفمبر 2021، وتوجهت نحو بلدة صرين في ريف حلب الشرقي، حسب نفس المصدر.

وأفاد “المركز الروسي للمصالحة في سوريا” بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في عين العرب بالتعاون مع قوات الجيش السوري.

وذكر نائب مدير “المركز الروسي للمصالحة”، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الروسية والسورية انتهت من إقامة قاعدة “كوباني” في المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية بمحافظة حلب، وأكد أن الإجراءات مستمرة لمراقبة وقف العمليات القتالية بين الأطراف المتنازعة.

تقع عين العرب على الحدود مع تركيا وتخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مع وجود محدود لقوات الجيش السوري.

وتعتبر المدينة مهمة لقيادات “قسد” ولحزب العمال الكردستاني، حيث انطلق منها العديد من الشبان للانضمام إلى الحزب، تسعى تركيا منذ فترة للسيطرة على المدينة لإبعاد “قسد” عن حدودها وربط مناطق المعارضة السورية غربي الفرات بشرقها.

وخلال السنوات الماضية، قامت القوات الروسية والتركية بتسيير العديد من الدوريات العسكرية في ريف عين العرب بناءً على اتفاق توصل إليه الجانبان في عام 2019.



وكالات