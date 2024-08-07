وزارة العدل تنتصر وتحصل على الإذن بالملاحقة القضائية بحق المصري

بعد جدل وتبادل كتب رسمية، حُسم الاشتباك القانوني بين وزارة العدل ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لصالح وزارة العدل، حيث أُعيد الطلب إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته للملاحقة القضائية للعضو راسم المصري.

وفي التفاصيل، ناقش مكتب مجلس الشعب في جلسته تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكذلك الكتاب الجديد الوارد من وزير العدل الذي يتضمن إعادة النظر في قرار عدم الموافقة على الملاحقة القضائية بحق العضو راسم المصري.

واستناداً لأحكام الفقرة السابعة من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، قرر المجلس منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق العضو المذكور، وتم إبلاغ القرار لوزير العدل.



الوطن