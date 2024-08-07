وزارة الدفاع السورية تحذر من حسابات مزورة لكبار ضباط الجيش على وسائل التواصل

أصدرت وزارة الدفاع السورية بيانًا تحذيريًا بشأن وجود حسابات مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء كبار ضباط الجيش.

وجاء في البيان: “تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن جميع الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء كبار الضباط مزورة ووهمية، وتقف وراءها بعض الجهات الخارجية المشبوهة”.

وأضاف البيان أن “بعض الجهات الخارجية المشبوهة تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما على منصة فيسبوك، بأسماء كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، مثل صفحة العماد عبد الكريم إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة، وصفحة اللواء كمال حسن رئيس شعبة المخابرات العسكرية”.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيانها أن “جميع هذه الصفحات مزورة ووهمية، ولا توجد أي حسابات على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة”

واختتم البيان بالتأكيد على أن “المنصة الوحيدة التي تمثل المؤسسة العسكرية في سوريا بأخبارها وتعميماتها هي منصة وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية فقط”.

RT