تراجع في أسعار الذهب في سوريا لليوم الثالث على التوالي

شهدت أسواق الذهب في سوريا صباح اليوم، الأربعاء 7 آب، تراجعًا ملحوظًا لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بنسبة 0.5%، مسجلاً انخفاضًا بمقدار 5000 ليرة ليصل إلى 985 ألف ليرة سورية.كما شهدت الأونصة الذهبية السورية تراجعًا بقيمة 180 ألف ليرة، لتنخفض إلى 35 مليون و600 ألف ليرة سورية.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 5000 ليرة عن سعر يوم أمس، ليبلغ سعر المبيع 985 ألف ليرة وسعر الشراء 984 ألف ليرة. كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 844,286 ليرة للمبيع و843,286 ليرة للشراء.

وتراجعت أسعار الأونصة الذهبية السورية بشكل ملحوظ صباح اليوم، بمقدار 180 ألف ليرة لتصل إلى 35 مليون و600 ألف ليرة سورية.

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، سجلت الليرة الذهبية السورية سعرًا قدره 8 ملايين و170 ألف ليرة، بينما تراجع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و250 ألف ليرة.

وأكّدت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل مستقبلية.