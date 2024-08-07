لجنة تجار سوق هال حماة: أسعار البطاطا و البندورة إلى انخفاض

أكد رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة غالب عدي انخفاض أسعار البطاطا اليوم في سوق الهال بمقدار ألف ليرة سورية (نوع سبونتا)، بعد أن وصل سعر الكيلو غرام منها بالجملة إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما بيعت اليوم بـ9 آلاف.

وأرجع عدي سبب انخفاض أسعار البطاطا إلى تدفق كميات كبيرة في السوق سواء من الأراضي الزراعية أو المخزن في البرادات.

لفت عدي في السياق نفسه إلى انخفاض سعر كيلو البندورة بمقدار 500 ليرة (سعرها اليوم 5500 ليرة)، مشيراً إلى أن سبب ارتفاع السعر هو استجرارها إلى المناطق الشرقية في سوريا.

أما الخيار، فأشار رئيس لجنة تجار سوق الهال إلى أنه ثابت يتراوح بين 2– 4 آلاف بحسب النوعية، فيما حافظت الفواكه أيضاً على أسعارها بالجملة بين 13 و15 ألف (دراق، إجاص، خوخ، مشمش)، أما البطيخ الأخضر والأصفر (الفاكهة الأكثر شعبية) انخفض سعره كثيراً، حيث يباع كيلو الأخضر منه في سوق الهال بين 1000 – 1500 ل.س (سابقاً كان بـ 2700 ليرة)، وسعر البطيخ الأصفر من 1000 – 2000 ل.س (وكان سابقاً يباع في سوق الهال بـ 2500 ليرة سورية).

جدير بالذكر بحسب عدي أنه في الأيام القادمة لا يمكن توقع أسعار كيلو البطاطا أو البندورة، حيث تخضع للعرض والطلب، ويتذبذب سعرها بين وقت وآخر في ذات اليوم.