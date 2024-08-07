رسائل الغاز في دمشق: الانتظار يصل إلى 90 يوماً

اشتكى أهالي دمشق من صعوبة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي، رغم ارتفاع سعرها مؤخراً إلى 870 ألف ليرة سورية. ازدادت مدة انتظار وصول الرسائل التي تسمح بتسلم مخصصات الغاز المدعوم إلى 90 يوماً، بينما تتوفر الأسطوانات لدى بعض الباعة بالسعر الحر الذي يبلغ 50 ألف ليرة للكيلوغرام، مما يزيد من معاناة المواطنين في تأمين هذه المادة الأساسية.

وأكد رئيس جمعية الغاز في دمشق، محمد سليم كلش، وجود نقص في أسطوانات الغاز المنزلي خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن تنتهي الأزمة خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد.

وتحدث كلس عن اتفاق مع محافظة دمشق لتخفيض مدة استلام رسالة الغاز إلى 60 يوماً فقط، ابتداء من الشهر الحالي، ما سيؤدي إلى ضبط عمليات بيع الغاز السائل بالسعر الحر.

وأشار إلى أن الغاز السائل "متوفر بشكل كبير"، بسبب زيادة توريدات معمل غاز عدرا، التي بلغت 30 ألف أسطوانة توزع إلى دمشق وريفها بشكل كامل، لكن عدد الأسطوانات يحتاج الكثير من المعتمدين لتسلمها.