احذروا أشعة الشمس يومي الأربعاء والخميس

تتأثر البلاد بموجة حر جديدة هذا الأسبوع، حيث توقعت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز المعدلات المعتادة، وتصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس.

ومن المتوقع أن يكون الطقس حاراً نسبياً وصحواً في أغلب المناطق، مع غيوم جزئية في المناطق الساحلية، وأجواء مغبرة وحارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

خلال الليل، سيكون الجو معتدلاً عموماً ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة في المناطق الغربية والساحلية.

أما الرياح، فستكون جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وتتراوح شدتها بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة قد تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة أحياناً، ما قد يثير الغبار في المناطق الداخلية كما سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.

ونصحت الأرصاد الجوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والحذر عند إشعال النار في المناطق الزراعية والغابات، وكذلك أهمية تهوية الأماكن المغلقة المعرضة لأشعة الشمس والانتباه للمواد القابلة للاشتعال بوضعها في أماكن باردة.

وكالات