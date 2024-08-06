عقوبة انتحال الحساب الشخصي تصل لـ15 سنة سجن وعشرة ملايين ليرة

بيّن المحامي رامي جلبوط أن جريمة انتحال الحساب الشخصي تعاقب عليها المادة 14 من قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 بالغرامة من 300 - 500 ألف ليرة #سورية إذا انتحل أحد الأشخاص حساب شخص آخر.

وتصبح العقوبة السجن من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 500 ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

أما الفقرة "ب" شددت العقوبة بحيث تصبح الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة بقيمة مليون إلى مليوني ليرة إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتحل، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة.

وإذا حدث نيل من مكانة الدولة المالية، تشدد المادة 29 العقوبة لتصبح السجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة.

وإذا كان المُنتحل يستخدم الحساب ويبث أخباراً وإشاعات وينال من هيبة الدولة ويبتز المواطنين، تصبح الحالة تعدد جرائم، والمحكمة تقرر العقوبة وغالباً ما تدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الأشد.

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