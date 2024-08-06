سؤال إلى الحكومة: ما فائدة ترك أطباء بلا اختصاص ولماذا لا تفتحون المجال للاختصاص بمقابل مادي؟

كشفت معاونة وزير التعليم العالي فاديه ديب عن الإعلان نهاية العام الجاري عن المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة للعام الدراسي 2024- 2025 للقبول في 6 آلاف فرصة اختصاص.

في السياق، ناشد عدد من الطلبة بضرورة إنصافهم، مؤكدين أنهم على وشك حدوث ظلم كبير بحق أطباء دفعة 2023 المتقدمين للامتحان الطبي الموحد دورة أيار 2024.

وطالبوا بالنظر في وضع الطلاب الخريجين الذين بقوا من دون اختصاص ومن دون مفاضلة لهم والتي تعتبر حقاً طبيعي وذلك بعد قرار إلغاء المفاضلة الترميمية لهم واقتصارها فقط على مفاضلة واحدة رغم وجود دورتين للامتحان الوطني في السنة الواحدة!

وقدم الطلبة جملة من التساؤلات بالقول: ما جدوى التقدم للامتحان من دون مفاضلة، أليسَ الأولى بهذه الحالة أن يتقدموا للامتحان مع الدفعة القادمة وبهذا يكون الطلاب قد امتحنوا ضمن ظروف موحدة ومستوى أسئلة موحد، وما الفائدة من إبقاء أكثر من 500 خريج من دون اختصاص للعام المقبل؟

وأضافوا: ألا يشكل هذا العدد عبئاً إضافياً على الدفعة القادمة من الخريجين وظلماً لنا؟ وما الهدف من إصدار مفاضلة ملء الشواغر في الشهر الرابع وطلاب دورة شهر أيار لم يتقدموا للامتحان بعد، وما الغاية من التضييق على الخريجين الذين يرغبون بالاختصاص في بلدهم وإجبارهم على التسجيل المباشر على اختصاصات محددة لا يرغبونها، معتبرين أن المفاضلة الترميمية من حقهم كما صدرت للدفعات الماضية.

ويبقى السؤال: ما فائدة ترك أطباء بلا اختصاص ولماذا لا تفتحون المجال للاختصاص بمقابل مادي؟

وفي معرض ردها، أوضحت ديب أن وزارة التعليم العالي تصدر مفاضلتين في العام، الأولى الرئيسة نهاية العام والثانية تخص ملء الشواغر بعد إعلان نتائج المفاضلة الأولى مباشرة بعد دراستها من أجل أن يلتحق كل الطلاب بالمفاضلتين بالبرنامج التدريبي للدراسات العليا.

وبينت ديب أن أحقية التقدم للمفاضلة الموحدة تشمل طلبة الدراسات العليا الذين لم يستفيدوا مطلقاً من المفاضلة، وفي حال استفادتهم لا يحق لأي طالب التقدم لأي مفاضلة، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد آخر من الطلبة.

وأضافت معاونة الوزير: تبدأ الجامعات خلال الشهر العاشر بالإعلان عن مفاضلة العرب والأجانب، وبعدها يتم ضم جميع الشواغر الحاصلة إلى المفاضلة الموحدة المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام، متوقعة إجراء امتحان وطني «طبي» موحد خلال شهر تشرين، وتبعا لذلك يمكن لجميع الخريجين التقدم إلى المفاضلتين.

وكشفت ديب عن وجود 4 آلاف شاغر للمفاضلة الموحدة العام السابق، حتى إن نسبة كبيرة منهم لم يتقدموا إلى مفاضلة ملء الشواغر، وذلك بسبب توجه عدد من الطلبة إلى اختصاص أو اختصاصين فقط بالتركيز على الاختصاصات المسماة بالأكثر شعبية مثل الجلدية والعينية والجراحة التجميلية، مع تجنب الطلبة لاختصاصات التخدير والإنعاش والعناية المشددة وطب الطوارئ، حيث لا تستحوذ على رغبة الكثير من الطلبة وميولهم وتوجهاتهم، بحيث لا يمكن أن تفرض على الطالب التوجه لأي اختصاص.

ونوهت معاون الوزير بأن وزارة الصحة فتحت باب التسجيل المباشر في عدد من الاختصاصات التي تخدم أهدافها وهي (طب طوارئ- طب أسرة- طب شرعي- طب فيزيائي- عناية مشددة- طب أشعة- طب نفسي- تخدير وإنعاش- تشريح مرضي) وذلك بناءً على حاجة مديريات الصحة عبر وجود قواعد ناظمة بعد موافقة وزارة الصحة، مضيفة: إنه يمكن للطالب الذي لم يتقدم للمفاضلة الموحدة أو لمفاضلة ملء الشواغر ولديه الرغبة بالتقدم الالتحاق مباشرة بالاختصاصات المذكورة.

الوطن