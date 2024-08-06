الحرارة الى ارتفاع ... اجواء معتدلة ليلاً

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو صيفياً حارّاً نسبياً وصحواً بشكلٍ عام، غائم جزئياً على المناطق الساحلية، سديمياً مغبرّاً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ليلاً يكون الجو معتدلاً بشكلٍ عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصةً في المناطق الغربية والساحلية.

الـرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55كم/سا أحياناً خاصةً خلال ساعات بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الداخلي