سرق والدته بالاشتراك مع أبناء خالته!!

أقدم شاب على سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منزل والدته بالتعاون مع أبناء خالته، وقام قسم شرطة ركن الدين في دمشق باعتقالهم واستعادة المسروقات.

تلقت السلطات بلاغًا من إحدى المواطنات تفيد بتعرض منزلها في حي ركن الدين للسرقة أثناء غيابها عنه، حيث تم سرقة مبالغ مالية بالليرة السورية والدولار الأمريكي،إضافة إلى كمية من المصاغ الذهبي.

بعد التحقيق وجمع الأدلة، دارت الشبهات حول ابن الشاكية، المدعو بلال م.، حيث تم القبض عليه من قبل قسم شرطة ركن الدين.

خلال التحقيق، اعترف بلال بمشاركته في السرقة مع أبناء خالته فادي أ.، فراس أ.، فواز أ.، وفداء أ.، حيث دخلوا المنزل ليلاً عبر التسلق من النافذة.

وقد سرقوا مبلغًا قدره 35,000,000 ل.س (خمسة وثلاثون مليون ليرة سورية) و10,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 90 غرامًا من المصاغ الذهبي المتنوع.

كشف التحقيق أن المشتبه بهم قاموا بتقسيم المبالغ المالية بينهم، وبيع المصاغ الذهبي لمحلات المجوهرات عبر المدعوة رشا أ.، التي تم القبض عليها أيضًا جميع المتهمين اعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم.

تمكنت السلطات من استرداد جزء من المصاغ الذهبي وكامل المبالغ المالية المسروقة، بما في ذلك ثمن المصاغ الذهبي. وسيتم تسليم الممتلكات المستردة إلى مالكتها، وستتم محاكمة الموقوفين أمام القضاء المختص.