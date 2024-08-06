القبض على شاب في حلب أغرق دوائر سوريا ولبنان بوثائق مزورة

ألقت السلطات السورية القبض على شاب في مدينة حلب بتهمة تزوير عدد كبير من الوثائق والأوراق الرسمية، باستخدام مئات الأختام المزورة والمقلدة.

وذكرت “وزارة الداخلية” في منشور على فيسبوك الأحد، أن فرع الأمن الجنائي بحلب اعتقل شخصاً كان يمارس عمليات تزوير الوثائق والأوراق الرسمية، وضُبط بحوزته أكثر من 230 ختمًا مزورًا ومقلدًا إضافة إلى العديد من الوثائق الرسمية المزورة.

أوضحت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي يعمل حالياً على البحث عن الوثائق المزورة التي تم تقديمها للجهات المعنية لإبطالها.

من جانبه، أفاد رئيس فرع الأمن الجنائي بحلب، أكرم نايفة، بوجود معلومات حول شخص يعمل في مجال تزوير الوثائق والأوراق الرسمية في أحياء مدينة حلب، ويملك أختامًا رسمية مزورة تابعة لدوائر حكومية متعددة.



وأشار نايفة إلى أنه بعد متابعة المعلومات، تم ضبط المشتبه به في حي العزيزية، حيث عُثر بحوزته على هوية وشهادة سواقة مزورتين تحتويان على معلومات غير صحيحة.

وأضاف أنه خلال التحقيق، اعترف الموقوف باستخدام أختام رسمية مزيفة لجهات حكومية متعددة، وتمت مصادرة أكثر من 230 ختمًا مزيفًا، إضافة إلى أجهزة حاسوب وطابعات وسكانرات ووثائق مزورة كانت موجودة في منزله.

كما طالت عمليات التزوير وثائق من مختلف دوائر الدولة السورية، بما في ذلك الهويات الشخصية، وشهادات القيادة، وسجلات القيد الشخصية والعائلية، ومحاضر جلسات المحاكم الشرعية، والوكالات القضائية.

ولم تقتصر عمليات التزوير على دوائر الحكومة السورية فقط، بل امتدت إلى لبنان أيضاً، حيث عُثر في منزل الموقوف على أختام مزورة تتعلق بقضاة ومحامين عامين في لبنان، حسبما أفاد أحد ضباط فرع الأمن الجنائي بحلب