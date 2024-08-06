11 تاجراً ترشحوا حتى الآن لعضوية غرفة تجارة دمشق

بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بلغ منذ فتح باب تقديم طلبات الترشح بتاريخ 24 الشهر الماضي لغاية تاريخه 11 طلباً.

وأشار الحلاق إلى وجود أشخاص تقدموا بطلبات للحصول على براءة ذمة من الغرفة، ولكن ليس من الضروري أن يكون جميعهم يريدون الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة

وأشار الحلاق إلى أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب خلال الدورة القادمة يتجاوز 4900 شخص في حين أن عدد الذين يحق لهم الترشح لا يمكن تحديده حالياً بدقة لأن الغرفة لا تقوم بإحصاء عددهم إنما تقوم فقط بإحصاء عدد من يحق له الانتخاب، منوهاً بالإقبال الجيد على الترشح للانتخابات.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات وتضم أربعة أشخاص من التجار المنتسبين للغرفة إضافة إلى مندوب عن اتحاد غرف التجارة ومندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهذه اللجنة مسؤولة عن دراسة طلبات المرشحين ونشر نتائج أسماء المقبولين المتوافرة فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نهاية المدة المحددة لتقديم الطلبات.

وبالنسبة للمرشحين الذين يعترضون على عدم قبول طلب ترشحهم للانتخابات أوضح الحلاق أن اللجنة المشرفة على الانتخاب تدرس الاعتراضات المقدمة إليها من المرشحين الذين رفضت طلباتهم خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراضات، وبإمكان المرشح الذي رفضت اللجنة اعتراضه الطعن بقرار اللجنة من خلال محكمة الاستئناف المدني الأولى في مركز محافظة الغرفة التي تبت بكل طعن مقدم على قرار اللجنة المذكورة ويصدر القرار مبرماً خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.

وعن موعد الانتخاب قال الحلاق: إن موعد الانتخاب يحدد بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أسماء المرشحين المتوافرة فيهم شروط الترشيح.

وبالنسبة للمطلوب من مجلس إدارة الغرفة الجديد أكد عضو مجلس إدارة الغرفة أن غرفة تجارة دمشق بحاجة خلال الفترة القادمة إلى إدارة نزيهة وكفوءة وقادرة على أداء المهام المطلوبة والتعاون مع فريق العمل بشكل جيد وعلى قيادة غرفة تجارة دمشق بالشكل الصحيح، مبيناً بأن غرفة التجارة هي جهة غير ربحية اقتصادية مهمتها التواصل مع الحكومة والمساهمة بإصدار تشريعات وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال وإدارة نقاط العمل بشكل مدروس من أجل المساهمة في رفع الناتج المحلي والوطني.

وكانت قد أعلنت غرفة تجارة دمشق فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس إداراتها وذلك اعتباراً من تاريخ 24/7/2024 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 22/8/2024.

ومن الشروط الواجب توافرها في المرشح أن يكون عربياً سورياً متماً الرابعة والعشرين عاماً من عمره عند تقديمه طلب الترشيح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وألا يكون محكوماً عليه بجانية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن ثلاث سنوات ميلادية متتالية كاملة إضافة إلى سنة الانتخاب، وأن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة، إضافة لذلك ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وألا يكون قد أشهر إفلاسه وعاملاً لدى الغرفة.



الوطن

