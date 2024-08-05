ارتفاع وشيك في أسعار خدمات الحلاقة الرجالية و النسائية

توقع رئيس الجمعية الحرفية للمزينين في دمشق، سعيد القطان، أن تشهد أجور الحلاقة_الرجالية و النسائية في العاصمة ارتفاعاً ملحوظاً قريباً. وأوضح القطان أن 98% من محال الحلاقة في دمشق تعمل بنظام الإيجار، مما يرفع من تكاليف التشغيل ويؤثر على الأسعار.

ولفت إلى أنه عندما كانت تسعيرة الحلاقة الرجالية 10 آلاف #ليرة_سورية، كان إيجار المحل يصل إلى مليوني ليرة سورية في المناطق العشوائية، أما الآن فقد ارتفعت الإيجارات بشكل عام لتصل إلى 25-35 مليون ليرة سورية في عدة مناطق،

وعن نسب التعديل في أجور الحلاقة، لم يكشف القطان عن التسعيرة الجديدة، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي الذي يعيشه أصحاب المهنة، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات، وإيجارات المحال، وغيرها من النفقات.

ودعا القطان إلى تخصيص محال الحلاقة بأسطوانة غاز مرة واحدة كل 5 أو 6 أشهر، باعتبارها جزءاً من تكاليف الضيافة التي تقدمها المحال للزبائن.

كم تبلغ كلفة الحلاقة؟



ووفق الموقع، فإن لجنة الأسعار في محافظة دمشق أصدرت منذ صيف العام الماضي تسعيرة لصالونات الحلاقة.

وكانت الأسعار كالآتي: "للحلاقة النسائية (غير مصنف شعبي) قص شعر نسائي 4 آلاف ليرة، الدرجة الثانية 5 آلاف، الدرجة الأولى 7 آلاف، الدرجة الممتازة 10 آلاف، أما السيشوار مع تسريحة شعر طويل (غير مصنف أو شعبي) فتبلغ 6500 ليرة، درجة ثانية 8 آلاف ليرة، درجة أولى 10 آلاف، درجة ممتازة 12 ألفاً".

أما السيشوار مع تسريحة الشعر القصير فكانت كما يأتي: (غير مصنف أو شعبي) 5 آلاف ليرة، درجة ثانية 6500، درجة أولى 8500، درجة ممتازة 10 آلاف ليرة.

وتتراوح تسعيرة الحلاقة الرجالية للشعر دون ذقن بحسب التسعيرة الرسمية بين 2500 و6000 ليرة سورية، أما الشعر والذقن معاً بين 5 إلى 10 آلاف ليرة سورية.

صالونات التجميل تغلق أبوابها وإقبال على "مكياج البسطات"

وارتفعت أجور صالونات التجميل في العاصمة دمشق بشكل كبير، تزامناً مع ارتفاع كل شيء، الأمر الذي أثر في عمل "الكوافيرات" وخبيرات التجميل سواء لجهة دفع إيجارات الصالونات، أو أجور العاملات الأمر الذي دفع بعضهن إلى الإغلاق وبعضهن الآخر إلى صرف العاملات لديهن.

وكذلك سجلت أسعار مستحضرات التجميل ارتفاعاً كبيراً، وخرجت العديد من الأنواع المعروفة سابقاً، من التداول نتيجة لذلك، لتحل محلها أنواع جديدة أقل ثمناً، وأقل جودة كذلك.