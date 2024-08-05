05-08-2024
احباط عملية تهريب حبوب مخدرة من دمشق السعودية
تمكن فرع مكافحة المخـ.درات في دمشق من إحباط عملية تهـ.ريب كمية من الحبوب المخـ.درة ،حيث قام بإلقاء القبض على رجل وامرأة من مروجي الحبوب المخـ.درة في محلة القدم في دمشق وضبط بحوزتهما كمية ( 10,000 ) عشرة آلاف حبة كبتاغون مخـ.درة كانت مخبأة بطريقة فنية ضمن حقيبة ملابس ومعدة للتهـ.ريب إلى المملكة العربية السعودية، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تجارة وترويج الحبوب المخـ.درة وتهـ.ريبها بالاشتراك مع أشخاص متوارين جاري البحث عنهم.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية السورية
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