قاعدة عسكرية روسية- سورية مشتركة في عين العرب

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن القوات الروسية والسورية قامت بتأسيس قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عين العرب شمالي حلب.

وذكر العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، نائب مدير المركز، في بيان صدر أمس الجمعة، أن “القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية أكملت إنشاء قاعدة كوباني بالقرب من الحدود السورية التركية، في محافظة حلب”، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

وأشار إيغناسيوك إلى أن الجهود مستمرة لمراقبة نظام وقف العمليات القتالية بين الأطراف المتنازعة في المنطقة.

يُذكر أنه في عام 2019، انسحبت القوات الأمريكية من عين العرب، مما أدى إلى دخول الجيش السوري والقوات الروسية إلى المدينة.

تقع عين العرب على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا وتبعد حوالي 160 كيلومترًا عن مدينة حلب، ويُشكل الأكراد غالبية سكانها.

وكالات