كوريا الشمالية تحرك 250 قاذفة صواريخ نحو الحدود الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، عن تعزيز قواتها على الحدود مع كوريا الجنوبية بـ250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية أن “مراسم تسليم 250 قاذفة صواريخ تكتيكية جديدة للقوات العسكرية الحدودية” تمت في بيونغ يانغ تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.

وفي خطابه بهذه المناسبة، وصف كيم هذه القاذفات بأنها “أسلحة هجومية تكتيكية محدثة”، مشيراً إلى أنه كان له دور شخصي في تصميمها.

وأضاف أن الكشف عن هذه الأسلحة في وقت تعاني فيه البلاد من أضرار الفيضانات يعكس “الإرادة الصلبة لحزبنا في تعزيز القدرات الدفاعية”.



وتسعى بيونغ يانغ إلى تعزيز قواتها العسكرية على الحدود، في الوقت الذي استأنفت فيه سيئول حملاتها الدعائية عبر مكبرات الصوت ضد النظام الكوري الشمالي.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين توتراً كبيراً في الفترة الحالية، حيث أثارت حملات الدعاية الصوتية، التي تعود جذورها إلى زمن الحرب الكورية (1950-1953)، غضب بيونغ يانغ، التي هددت في السابق باستهداف هذه المكبرات بمدفعيتها.

روسيا اليوم