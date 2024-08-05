تسمم 120 شخصاً في مدينة نبل وإغلاق المطاعم كافة

صرّح مدير صحة حلب، الدكتور زياد الحاج طه، بأن حوالي 120 شخصًا من سكان مدينة نبل في ريف حلب الشمالي تعرضوا لحالات تسمم غذائي يوم أمس، حيث تم نقلهم إلى مشفى الزهراء لتلقي العلاج.

وأوضح الدكتور الحاج طه أن المديرية قامت بتعبئة كوادرها في المنطقة الصحية، حيث أرسلت فريقًا من شعبة الأمراض السارية وأمدتهم بكميات من الأدوية الخاصة بالتسممات إضافة إلى السيرومات.

وأكد أن معظم الحالات كانت خفيفة وتم علاجها وإعادتها إلى المنازل، في حين أن بعض الحالات لا تزال تحت المراقبة وفي طريقها للشفاء. كما تم إرسال كميات إضافية من الأدوية.

وأضاف الدكتور الحاج طه أن مديرية الصحة تواصلت مع محافظة حلب لإرسال دوريات من مديرية التجارة الداخلية وفرق من الشؤون الصحية بالتعاون مع مجلس مدينة نبل، لتعزيز الرقابة على الأسواق ومراقبة المحال التجارية التي زارها الأهالي، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة السكان.

كما أشارت مصادر في مدينة نبل إلى أن لجنة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجنة الرقابة الصحية في المديرية قامت بجولة على جميع مطاعم الوجبات السريعة والشاورما والفروج وبائعي قوالب الثلج في المدينة.

وتم أخذ عينات من كافة المطاعم لإجراء الفحوصات في مختبرات المديرية، وكإجراء احترازي تم إغلاق جميع المطاعم حتى صدور نتائج التحاليل.

أثر برس