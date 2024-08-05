إطلاق عملية تسوية شاملة في محافظة القنيطرة

أعلنت اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة عن فتح باب التسوية الشاملة لأبناء المحافظة، وذلك بتوجيهات من الرئيس الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.

تشمل هذه التسوية كل من يرغب في العودة إلى حياته الطبيعية، بما في ذلك الفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية، والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وكذلك من لديه مشاكل أمنية أو عسكرية أو من حمل السلاح وأدرك أن وجوده يشكل تهديداً.

سيتم منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية فترة تأجيل لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة، وسيتم إزالة أسمائهم من القوائم الأمنية.

أما العسكري الفار، فسيحصل على أمر ترك قضائي لمدة 15 يوماً للالتحاق بوحدته العسكرية أو بتشكيلات المنطقة الجنوبية، وسيتم شطب اسمه من اللوائح الأمنية.

وبالنسبة للشرطي الفار، سيتم منحه أمر ترك قضائي لمدة 15 يوماً للعودة إلى وحدته الشرطية وسيتم شطب اسمه من اللوائح الأمنية أيضاً.

أما بالنسبة لحملة السلاح، فسيتم شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد تسليم أسلحتهم، وسيعودون إلى حياتهم الطبيعية وفي حال شوهدوا يحملون السلاح مجدداً، سيتم إلغاء أسمائهم من قوائم التسوية.

وبالنسبة للمطلوبين أمنياً، سيتم شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية.

تم تحديد المركز الثقافي في مدينة البعث كموقع لإتمام التسوية للراغبين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 4 أغسطس 2024 وحتى 8 أغسطس 2024، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.

يجب على الراغبين بتسوية أوضاعهم إحضار البطاقة الشخصية وصورة عنها وصورتين شخصيتين، مع العلم أن هذه التسوية لا تشمل الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة عن القضاء.

الوطن