نشر صورة صواريخ..سياسي إيـ.ـراني: غادروا إنها قادمة

في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لرد محتمل من إيران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، دعا خبير سياسي إيراني إلى مغادرة إسرائيل.

محمد مرندي، الذي شغل منصب مستشار للوفد الإيراني المفاوض في فيينا، أشار بشكل غير مباشر إلى ضرورة مغادرة الإسرائيليين للبلاد، وذلك عبر منشور على منصة “إكس” يتضمن صورة لصواريخ تنطلق نحو السماء وعبارة “غادروا.. إنها قادمة”، في إشارة واضحة إلى إسرائيل.

من جهة أخرى، صرح دبلوماسي إيراني لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن إسرائيل تجاوزت “الخطوط الحمراء”، وأن الرد سيكون “قاسيًا”.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن “تطورات مهمة ومشاهد استثنائية” من المتوقع حدوثها في الساعات المقبلة. كما قال مذيع القناة الثالثة الإيرانية اليوم الجمعة إن “العالم سيشهد مشاهد مذهلة خلال ساعات قليلة”.

في غضون ذلك، توقع مسؤول أمريكي تحدث لـ”وول ستريت جورنال” أن الرد الإيراني قد يحدث خلال بضعة أيام إلى أسبوع. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وقد أعلن البنتاغون الجمعة أن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز قدراتها الدفاعية في الشرق الأوسط لحماية القوات الأمريكية ودعم الدفاع عن إسرائيل.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال “أشد العقاب” على إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية.

كما أعلن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري يوم الخميس أن طهران تدرس مع الفصائل الموالية لها كيفية الرد على إسرائيل بعد مقتل هنية.

وأكد باقري أن “الرد على إسرائيل أمر لا مفر منه وسيكون من خلال إجراءات مختلفة”، مضيفًا أن “إسرائيل ستندم على ما فعلته”.

قُتل هنية في طهران بعد مشاركته في مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليمين الدستورية يوم الثلاثاء. وفي حين حملت إيران إسرائيل مسؤولية مقتله، لم تعلق الحكومة الإسرائيلية على هذا الأمر.

تأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا في التوترات بين إسرائيل وإيران وحلفائها، بعد اغتيال هنية وقيادي حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

العربية نت