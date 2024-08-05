محافظة دمشق تمنح 200 رخصة موسمية

أعلن بشار الأشقر، مدير الأملاك في محافظة دمشق، عن منح أكثر من 200 رخصة موسمية منذ بداية العام الجاري، محققةً عوائد مادية تجاوزت 350 مليون ليرة سورية. وأوضح الأشقر أن عدد الرخص هذا العام قد تناقص بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، نتيجة توجه أصحاب 'إجازات الإشغال' أو الرخص الموسمية لتحويلها إلى محلات تجارية على الأرصفة والشوارع.

و أشار الأشقر بإن الرخص موزعة كما يلي: “45 رخصة فستق حلبي، بعائد 540 ألف عن كل بسطة متحركة، ومليون و620 ألف للبسطة الثابتة، أما الصبارة فبلغت 101 رخصة؛ بعائد إشغال 540 ألف لكل بسطة متحركة ومليون و350 ألف للبسطة الثابتة، فيما بلغ عدد رخص إشغالات البطيخ 51 رخصة ببدل إشغال بصل إلى مليونين و700 ألف عن كل بسطة ثابتة، ورخص التمر هندي فبلغ عددها 5 ببدل إشغال 500 ألف عن كل بسطة”.

وختم مدير الأملاك في محافظة دمشق بشار الأشقر كلامه قائلاً: “باقي البسطات الموجودة مخالفة ولم تحصل على رخصة وفي حال دوريات المحافظة اكتشفت أنها لم تحصل على رخصة تصادر البسطة بما عليها ويدفع المخالف غرامة أو يقدم على رخصة للحصول عليها أصولاً وذلك بعد دفع ما يترتب عليه من رسوم”.

يذكر أن الرخص الموسمية الممنوحة فقط لمدة 3 أشهر وتنتهي بنهاية الشهر التاسع للمواد الصيفية التي تم منح رخصها حالياً وهي الفستق الحلبي والبطيخ والصبارة فقط، بحسب الأشقر.

وفي آب من العام الفائت، كشف مدير الأملاك في محافظة دمشق أن المحافظة منحت 229 رخصة موسمية من بداية عام 2023 بعائدات وصلت إلى 132 مليوناً و100 ألف ليرة.

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