هذا النوع من الشوكولاتة يحتوي على سموم!

كشفت دراسة جديدة أن الشوكولاتة الداكنة، التي تعد محببة لدى الكثيرين بسبب فوائدها الصحية، تحتوي على معادن ثقيلة سامة قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة “سي إن إن”، تبين أن الشوكولاتة السوداء ومنتجات الكاكاو الأخرى تحتوي على كميات من الرصاص والكادميوم، وهما معدنان سامان يرتبطان بأمراض مزمنة مثل السرطان ومشاكل الإنجاب والنمو، وخاصة عند الأطفال.

تفاصيل الدراسة

طلب الباحثون من المشاركين في الدراسة القيام باختبار حساسية البصر، حيث كان عليهم تحديد ظهور مثلث في حقل من النقاط المتحركة.

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر الإصابة بالخرف كانوا أبطأ في رؤية المثلث، مما قد يشير إلى أن مشاكل الرؤية قد تكون علامة مبكرة على التدهور المعرفي.

تلوث طبيعي وغير قابل للتجنب

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة “Frontiers in Nutrition”، فإن الرصاص والكادميوم، بوصفهما عناصر طبيعية في قشرة الأرض، يوجدان في التربة التي تُزرع فيها المحاصيل.

ولكن بعض المناطق تحتوي على مستويات أعلى من هذه المعادن السامة بسبب الإفراط في استخدام الأسمدة والملوثات الصناعية.

ورغم أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة أقل من المبيدات الحشرية، إلا أنها تضم مستويات عالية من هذه المعادن الثقيلة.

مخاطر التعرض للمعادن الثقيلة

وجدت الدراسة أن حوالي 43% من الشوكولاتة التي تم اختبارها تحتوي على نسب تتجاوز الحد المسموح به من الرصاص وفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، بينما تجاوزت 35% الحد المسموح به من الكادميوم.

ومع ذلك، لم تجد الدراسة مستويات عالية من الزرنيخ في هذه المنتجات.

نصائح وتوصيات

لي فريم، المدير التنفيذي لمكتب الطب التكاملي والصحة في جامعة جورج واشنطن، أشار إلى أن تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (حوالي أونصة واحدة يوميًا) لا يشكل خطرًا كبيرًا على البالغين الأصحاء.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، أو النساء الحوامل، أو الأطفال الصغار، قد يكونون أكثر عرضة لخطر التعرض للمعادن الثقيلة، مما يتطلب الحذر.

الخلاصة

على الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة غنية بالعناصر الغذائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أنه من الضروري توخي الحذر من استهلاكها بكميات كبيرة نظرًا لمحتواها من المعادن الثقيلة السامة.

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