الاحتلال الأمريكي في الجزيرة يعزز وجوده بمروحيات وأنظمة دفاع جوي

أفادت مصادر ميدانية سورية بأن الاحتلال الأمريكي يواصل تعزيز مواقعه في منطقة الجزيرة السورية، شمال شرقي البلاد، بنشر مروحيات وعتاد عسكري إضافي.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي “لتوفير حماية إضافية لإسرائيل”، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية زودت قواعدها بـ15 مروحية من طراز أباتشي لتعزيز قدراتها الهجومية.

كما ذكر المصدر أن طائرة أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة، محملة بمعدات عسكرية وبطاريات دفاع جوي ومواد لوجستية، إضافة إلى نحو 25 عسكرياً.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أن وزير الدفاع، لويد أوستن، سيشرف على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط بهدف تعزيز حماية إسرائيل.

وأكدت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم “البنتاغون”، أن هذا الانتشار سيشمل زيادة في عدد الأفراد العسكريين في المنطقة.

RT