السوريون يواجهون صعوبات بالعودة إلى السويد عبر لبنان

أفاد “راديو السويد” بأن السويديين الذين يسعون للعودة من سورية ولبنان يواجهون صعوبات بسبب الوضع المتوتر في المنطقة وتوقف العديد من شركات الطيران عن تسيير رحلات إلى مطار بيروت.

وأوضح “راديو السويد” في تقريره أن العديد من السويديين الموجودين في لبنان وسورية يحاولون الآن إعادة حجز رحلاتهم للعودة إلى بلادهم، ولكن العملية تبدو “فوضوية” حسب وكالات السفر، إذ لم يعد بالإمكان حجز رحلات عبر بيروت.

وأشار التقرير إلى أنه تم حجز بعض الرحلات عبر الأردن، لكن هناك آخرين ما زالوا ينتظرون بدائل، وسط ارتفاع في الطلب على الرحلات وازدياد الأسعار.

ووفقًا للتقرير، تقدر وزارة الخارجية السويدية وجود ما بين ألفين إلى أربعة آلاف سويدي في سورية، معظمهم سوريون حصلوا على الجنسية السويدية، بالإضافة إلى حوالي ثمانية آلاف مواطن سويدي في لبنان.

وجددت الوزارة تحذيرها من السفر إلى هاتين الدولتين.

الشرق سورية