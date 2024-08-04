القبض على مطلوب خطـير بعد ممانعة الدورية

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة تفيد بتواجد أحد المطلوبين الخطرين، المدعو (محمود . ك)، على متن دراجة نارية في منطقة سلمية.

قامت الجهات المختصة بالتوجه إلى الموقع ونصب كمين للإطاحة به.

خلال محاولة إلقاء القبض عليه، أشهر المذكور مسدساً حربياً في وجه عناصر الدورية محاولاً الهرب، لكن تم السيطرة على الموقف والقبض عليه، كما تمت مصادرة مسدسه والدراجة النارية.

عند تدقيق وضعه، تبين أن لديه 12 إذاعة بحث بتهم تشمل تشكيل عصابة أشرار، والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، والقتل، وطلب فدية مالية.

وقد اعترف بأنه الشخص المطلوب لهذه الجرائم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف، وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص وفق الأصول.



وزارة الداخلية