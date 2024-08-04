القبض على مطلوب خطـير بعد ممانعة الدورية

04-08-2024

القبض على مطلوب خطـير بعد ممانعة الدورية

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة تفيد بتواجد أحد المطلوبين الخطرين، المدعو (محمود . ك)، على متن دراجة نارية في منطقة سلمية.

قامت الجهات المختصة بالتوجه إلى الموقع ونصب كمين للإطاحة به.

خلال محاولة إلقاء القبض عليه، أشهر المذكور مسدساً حربياً في وجه عناصر الدورية محاولاً الهرب، لكن تم السيطرة على الموقف والقبض عليه، كما تمت مصادرة مسدسه والدراجة النارية.

عند تدقيق وضعه، تبين أن لديه 12 إذاعة بحث بتهم تشمل تشكيل عصابة أشرار، والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، والقتل، وطلب فدية مالية.

وقد اعترف بأنه الشخص المطلوب لهذه الجرائم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف، وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص وفق الأصول.


وزارة الداخلية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...