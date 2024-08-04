الحرارة إلى ارتفاع وتحذيرات من التعرض للشمس

04-08-2024

الحرارة إلى ارتفاع وتحذيرات من التعرض للشمس

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى من معدلاتها بقليل.

يكون صيفياً عادياً إلى حارّ نسبياً على المناطق الشرقية والجزيرة وصحواً بشكل عام، غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، سديمياً مغبرّاً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية.

وليلاً يكون الجو معتدلاً بشكل عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/ سا تثير الغبار في المناطق الداخلية

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