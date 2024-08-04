الحرارة إلى ارتفاع وتحذيرات من التعرض للشمس

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى من معدلاتها بقليل.

يكون صيفياً عادياً إلى حارّ نسبياً على المناطق الشرقية والجزيرة وصحواً بشكل عام، غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، سديمياً مغبرّاً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية.

وليلاً يكون الجو معتدلاً بشكل عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/ سا تثير الغبار في المناطق الداخلية