محامي يقوم بتقديم وثائق مزورة لكف البحث عن أشخاص مطلوبين بجرائم جنائية

حضر إلى مركز فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق المحامي (أمجد . ق) وأبرز أربعة وثائق صادرة عن جهة رسمية تتضمن كف البحث عن أشخاص مطلوبين بجـ.رائم جنائية، ومن خلال تدقيق هذه الوثائق وإجراء الخبرة الفنية عليها تبين أنها مزورة والأختام والتواقيع الموجودة عليها غير حية (مزورة).

تم توقيف المحامي المذكور أصولاً وبالتحقيق معه اعترف باتفاقه مع شخص آخر متواري على قيامه بالحضور إلى مركز الفرع لتنظيم الضبوط اللازمة بموجب هذه الوثائق المزورة من أجل كف البحث عن أشخاص مقابل حصوله على مبلغ مالي وقدره عشرين مليون ليرة سورية ،وأنه في حال تمت العملية بنجاح سيقوم الشخص المتواري بتسليمه وثائق أخرى مزورة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم إحالته إلى القضاء المختص.