تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن رفع أسعار تذاكر نقل الركاب بين المحافظات السورية، حيث زادت الأسعار بمقدار يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف ليرة سورية لكل تذكرة.

وقد أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن قرار الزيادة جاء بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وتكاليف أخرى طلبت شركات النقل تغطيتها.

وفقاً للأسعار الجديدة التي أعلنتها بعض شركات النقل، بلغ سعر التذكرة من جبلة إلى دمشق حوالي 37 ألف ليرة سورية، ومن اللاذقية إلى دمشق حوالي 40 ألف ليرة.

هذه الأسعار ليست نهائية بعد، حيث ما زالت بعض الشركات تعمل على تعديل تسعيراتها، بينما لم تقم شركات أخرى بالتعديل حتى الآن.

إلا أن هذه الأرقام كانت الرائجة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد رفعت في أغسطس الماضي أسعار نقل الركاب بين المحافظات.

حيث حددت سعر الكيلومتر الواحد لحافلة البولمان/ رجال الأعمال (30 راكباً) بـ60 ليرة، وللباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ50 ليرة سورية لكل كيلومتر.

كما ألزمت الوزارة جميع شركات النقل المرخصة وفق قانون الاستثمار بالتقيد بالتعرفة الكيلومترية والإعلان بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر، مع اعتبار هذه التعرفة الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه.



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