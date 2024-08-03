لماذا لا يجب تناول القهوة أو الشاي مع البيض؟

تعتبر القهوة والشاي من المشروبات المفضلة للكثيرين في وجبة الإفطار، وغالبًا ما تُستهلك جنبًا إلى جنب مع البيض.

ولكن قد يكون من الأفضل إعادة النظر في هذه العادة الغذائية.

البيض هو عنصر رئيسي في الإفطار الصحي، فهو مصدر جيد للبروتين، والفيتامينات A وD وB12.

ومع ذلك، فإن تناول البيض مع القهوة أو الشاي قد يؤثر سلبًا على الاستفادة القصوى من فوائده الغذائية، كما نشر موقع “ميرور”البريطاني.

توضح بريا بانسال، اختصاصية التغذية، أن البيض والقهوة يحملان فوائد غذائية مهمة؛ حيث يحتوي البيض على البروتينات والفيتامينات والدهون الصحية، بينما تعزز القهوة اليقظة بفضل الكافيين.

ولكن، يمكن أن يتداخل امتصاص العناصر الغذائية من البيض مع القهوة أو الشاي.

القهوة تحتوي على التانين والبوليفينول، وهما مادتان يمكن أن تعيقا امتصاص الحديد والكالسيوم الموجودين في البيض.

لذا، يُنصح بتناول القهوة أو الشاي بعد مرور ساعة على الأقل من تناول البيض، حسب تقرير لـ “Huffington Post”.

علاوة على ذلك، قد يؤدي تناول القهوة والبيض معًا إلى تلبك في الجهاز الهضمي.

فالقهوة والبيض يمكن أن يحفزا إنتاج حمض المعدة، مما قد يسبب حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض.

كما أن كلاهما يمتلك خصائص مدرّة للبول، مما قد يؤدي إلى الجفاف. لذلك، من المهم شرب المزيد من المياه إذا كنت تتناول القهوة والبيض معًا.

أخيرًا، يمكن للقهوة أن تتداخل مع امتصاص بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومضادات الحموضة، مما قد يقلل من فعالية هذه الأدوية.

لذا، يُفضل تناول القهوة أو الشاي في أوقات منفصلة عن تناول البيض.



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