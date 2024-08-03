علامات على الركبة تكشف نقص فيتامين معين عند الجلوس

فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في عدة وظائف داخل الجسم، بما في ذلك تعزيز صحة العظام والمفاصل.

وفقًا لموقع “مايو كلينك”، يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والفسفور من الأمعاء، مما يسهم في بناء العضلات والمحافظة على صحة الهيكل العظمي.

كما يلعب فيتامين د دورًا في حماية خلايا الجسم والمفاصل من التلف وتعزيز عملية إصلاحها.

نقص هذا الفيتامين قد يظهر من خلال علامات معينة على الركبة عند الجلوس، وفقًا لما ذكره الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح الدكتور صلاح أن نقص فيتامين د يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية متعددة، منها:

هشاشة العظام

التهاب المفاصل

ألم في الركبة

وأشار إلى أن أعراض نقص فيتامين د قد تشمل:

ألم الركبة عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

تورم الركبة

تصلب الركبة

ضعف العضلات حول الركبة

لتحديد ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د، يوصى بإجراء فحص دم واستشارة الطبيب للحصول على المكملات الغذائية اللازمة. كما يقدم الدكتور صلاح النصائح التالية:

تناول أطعمة غنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان

التعرض لأشعة الشمس لمدة 30 دقيقة يوميًا

استخدام مكملات فيتامين د تحت إشراف طبي

اتباع هذه الخطوات يمكن أن يساعد في تحسين مستويات فيتامين د وضمان صحة جيدة للمفاصل والعظام.



مصراوي