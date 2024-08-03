5 براكين نشطة في البحر الأبيض المتوسط

مع تزايد النشاط الجيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، يزداد القلق حول تأثير البراكين النشطة تحت سطح المياه. مؤخرًا، لوحظ انحسار غير معتاد لمياه البحر عن بعض الشواطئ، مما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث كوارث طبيعية مرتبطة بالنشاط البركاني.

فيما يلي أبرز البراكين النشطة في المنطقة وإمكانية تسببها في أمواج تسونامي:

1. بركان جبل إتنا

يقع في صقلية، إيطاليا، ويعتبر من أكثر البراكين نشاطًا في العالم.

يشهد هذا البركان ثورانات متكررة، وقد زادت وتيرة نشاطه في السنوات الأخيرة.

2. جبل سترومبولي

معروف بنشاطه المستمر، ويقع في جزيرة سترومبولي بإيطاليا.

يُشار إليه أحيانًا بـ”منارة البحر الأبيض المتوسط” بسبب الثورانات البركانية التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.

3. جزيرة فولكانو

تقع في أرخبيل الإيوليان بالقرب من إيطاليا، وتحتوي على بركان فولكان النشط تاريخيًا.

هذا البركان شهد ثورانات متفجرة وانفجارات بخارية.

4. جبل فيزوف

من أشهر البراكين في العالم بسبب الثوران الكارثي الذي دمر بومبي وهيركولانيوم في عام 79 ميلاديًا.

يقع بالقرب من نابولي، إيطاليا، ويظل نشطًا ويخضع لمراقبة دقيقة.

5. جبل نيسيروس

يقع في دوديكانيز، اليونان.

يعتبر بركانًا نشطًا رغم أن ثوراناته ليست متكررة مثل البراكين الأخرى. يُعرف بحماماته الطينية الحرارية.

هل يمكن لهذه البراكين أن تسبب تسونامي؟

وفقًا لمنصة معرفة نظام الأرض “eskp”، يمكن للبراكين النشطة في البحر الأبيض المتوسط أن تسبب تسونامي.

تاريخيًا، هناك سوابق حيث أدت ثورانات بركانية إلى أمواج تسونامي في هذه المنطقة. على سبيل المثال، تسبب ثوران بركان ثيرا في جزيرة سانتوريني اليونانية في حدوث تسونامي كبير عام 1650 قبل الميلاد.

كما أن زلزالًا في بحر إيجه عام 1956 أدى إلى موجات تسونامي مشابهة.

الخلاصة

البراكين النشطة في البحر الأبيض المتوسط تخضع لمراقبة دقيقة نظرًا لخطرها المحتمل على المناطق المجاورة وسلامة السكان.

هناك احتمالية فعلية لحدوث تسونامي نتيجة للنشاط البركاني في هذه المنطقة، مما يستدعي الاستعدادات اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.



لبنان 24